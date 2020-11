Piątek 13 listopada 2020 AMD i IBM nawiązują współpracę w kwestii bezpieczeństwa

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:52 (5) AMD i IBM ogłosiły dziś nawiązanie ze sobą wieloletniej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa danych oraz bezpiecznego przetwarzania danych w chmurze. Bezpieczeństwo danych w przypadku przetwarzania w chmurze koncentruje się wokół trzech podobszarów: kiedy dane są przechowywane, kiedy są przesyłane i kiedy są przetwarzane. Zdaniem AMD i IBM bezpieczeństwo przechowywania i przesyłania jest zapewnione, natomiast bezpieczeńśtwo przetwarzania danych nie zawsze jest zapewnione, co pokazują ostatnie luki w procesorach, zwłaszcza procesorach Intela.



Wynika to z faktu, że podczas przetwarzania standardowe procesy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, muszą zostać usunięte, jeśli procesor ma uzyskać dostęp do danych. Powoduje to, że informacje znajdujące się w pamięci procesora są podatne na złośliwy dostęp, ponieważ jedyne, co musi zrobić potencjalny atakujący, to napisać kod, który zmusza pamięć do przenoszenia jej zawartości w celu pobrania.



Zgodnie z informacją, w ramach partnerstwa AMD I IBM skoncentrują się na oprogramowaniu typu open source, standardach i architekturze, a także na akceleratorach HPC, szyfrowaniu i wirtualizacji. Poufne przetwarzanie ma na celu rozwiązanie problemu bezpieczeństwa danych podczas przetwarzania poprzez implementację sprzętowych środowisk Trusted Execution Environments (TEE), do których system operacyjny nie ma dostępu i które są szyfrowane. Powoduje to szyfrowanie danych, gdy znajdują się one w pamięci procesora.



Już obecne procesory AMD EPYC są wyposażone w funkcję Secure Encrypted Virtualization (SEV) do generowania zaszyfrowanych kluczy w celu ochrony danych, i posiadaja architektuę w znacznym stopniu odporną na wydobywanie z niej danych. Jak widać, AMD nie zamierza poprzestawać na tym, a współpraca z IBM może doprowadzić do opracowania kolejnych rozwiązań technicznych.



Intel dopiero wraz nadchodzącą generacją procesorów Xeon zamierza zaimplementować w nih tzw. bezpieczne enklawy i szyfrowanie pamięci.



K O M E N T A R Z E

Intel ma problem z bezpieczeństwem przetwarzania danych (autor: Qjanusz | data: 13/11/20 | godz.: 23:44 )

więc AMD i IBM nawiązały współpracę, ażeby ten problem rozwiązać.

Czego tu nie rozumiesz?



tu chodzi raczej (autor: pawel1207 | data: 14/11/20 | godz.: 02:24 )

o wypracowanie pewnych "standardow bezpiecznstwa" cos mam wrazenie ze intel tez z korzycia czesc rozwiazan zaadoptuje .. :D







@1. (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 04:39 )

W dzisiejszych czasach trzeba być o 2 kroki przed konkurencją :-)



c.d. (autor: pwil2 | data: 14/11/20 | godz.: 04:42 )

Intel gasi pożary.

AMD pożarom zapobiega.



pwil2 (autor: pawel1207 | data: 14/11/20 | godz.: 17:21 )

albo wasnie go prubuja ugasic :D a ze sami nie wiadza jak to zgadali sie z ibemem .:D





