Premiera Xboxa, Assasins Creed i CoDa wywołała ogromne obciążenie sieci

Poniedziałek 16 listopada 2020

Autor: Wedelek | 05:03 (1) We wtorek miała miejsce globalna premiera konsol Xbox Series S i X. Właśnie w tym dniu do większości klientów dotarły zamówione w formie przedsprzedaży konsole, a co za tym idzie rozpoczął się proces pobierania nowych tytułów i aktualizacji tych, które dotychczasowi właściciele mieli na zewnętrznych dyskach. Ponadto w tym samym dniu swoją premierę miał również Assassins Creed Valhalla, a 13 listopada na sklepowe półki trafiła nowa odsłona Call Of Duty o podtytule Black Ops - Cold War. Wydarzenia doprowadziły do wyraźnego wzrostu obciążenia sieci Internet. Według BBC w momencie debiutu nowej generacji urządzeń od firmy Microsoft szczytowy transfer danych w Wielkiej Brytanii wynosił 18Tb/s.



Virgin Media, czyli jeden z operatorów ISP w UK poinformował opinię publiczną, że w miniony wtorek przez jego infrastrukturę przesłano 108PB danych, czyli o 30% więcej niż wynosi średnia. U pozostałych operatorów sytuacja wyglądała podobnie.



Sam Microsoft chwali się dużą popularnością nowych konsol, ale nie podaje oczywiście ile ich sprzedał w pierwszy dzień. Poznaliśmy natomiast inną, myślę, że równie ciekawą statystykę. Otóż około 70% nabywców modeli X/S to subskrybenci abonamentu Game Pass. Producent wlicza tu zarówno dotychczasowych jak i nowych klientów.



Wtorkowa premiera Xboxów Series S i X odbyła się równocześnie w 40 państwach świata i póki co wszystko wskazuje na to, że Microsoft zadbał o dostateczną ilość wyprodukowanych konsol.



no właśnie (autor: bajbusek | data: 16/11/20 | godz.: 11:02 )

a tutaj panują teorie spiskowe na temat problemów z dostępnością części dla PS5 ... widać Sony stosuje taktykę niedoboru z premedytacją i mam nadzieję, że się na tym przejadą



