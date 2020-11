Poniedziałek 16 listopada 2020 Microsoft również pracuje nad wdrożeniem DirectML i chwali się rezultatami

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:29 (3) AMD już jakiś czas temu zapowiedziało przygotowanie technologii, która mogłaby konkurować z rozwiązaniem Nvidii jakim jest DLSS2. Podobnie jak u zielonych chodzi przede wszystkim o wykorzystanie sieci neuronowej do poprawiania jakości skalowanego w górę obrazu wyjściowego. Gra jest warta świeczki, bo zastosowanie tej techniki jest znacznie szybsze i mniej zasobożerne niż rendering obrazu w docelowej rozdzielczości (np. 4K). Główną różnicą, jaka dzieli rozwiązanie AMD od tego, jakie proponuje Nvidia jest jego otwartoźródłowość i ogólna dostępność dla wszystkich zainteresowanych partnerów. Jednym z nich jest Microsoft, który na własną rękę rozwija DirectML i chce niebawem dodać tę technologię do API DirectX.



To oznacza, że za jakiś czas zobaczymy opisywaną technologię nie tylko na PCtach ale i konsolach z rodziny Xbox. Ponoć pierwsze próby są bardzo obiecujące, czego dowodem ma być poniższy zrzut ekranu pochodzący z Forza Horizon 3. Po prawej stronie widzimy na nim standardowy supersampling, a po lewej obraz przetworzony z wykorzystaniem ML Super Sampling. Różnicę widać gołym okiem.







A tak odnośnie

upscalingu znacie jakiś dobry soft do tego (najlepiej darmowy) którym można by powiększyć kilka zdjęć tak żeby to miało ręce i nogi bo jak to robię w IrfanView poprzez resize/resample to wychodzi mocno tak sobie.



:))

Topaz Gigapixel AI - nie darmowy, u mnie robi cuda.



podziękował

Soft robi robotę. Wersja 30 dniowa wystarczyła żeby przeskalować zdjęcia które miałem pod ręka a w ciągu miesiąca pewnie odszukam i przerobie wszystko co tylko będzie się nadawało



