Poniedziałek 16 listopada 2020 MSI rejestruje osiem modeli RTXa 3060Ti

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:44 Wszystko wskazuje na to, że niebawem powinniśmy dostać kolejną kartę graficzną z rodziny Ampere, a konkretnie GeForce’a RTX 3060Ti. Informujące nas o tym plotki potwierdziła niedawno firma MSI, która zarejestrowała aż osiem różnych wariantów tego modelu. Co prawda jest mało prawdopodobne by wszystkie z nich trafiły do sprzedaży już w dniu rynkowej premiery tego akceleratora, ale mimo wszystko już sam fakt ich rejestracji oznacza, że premiera RTXa 3060Ti jest bliska. Jeśli wierzyć nieoficjalnym źródłom, to nowy GeForce otrzyma 8nm układ GA104-200 zbudowany z 17,4-miliarda tranzystorów zajmujących powierzchnię 392 mm^2.



Jest to ten sam GPU, który trafił do RTX 3070, ale z zablokowaną częścią jednostek. W sumie użytkownik ma mieć do swojej dyspozycji 4864 rdzenie CUDA, 152 tensory i 38 RT. Zegar GPU to 1410/1665MHz, a pamięć ma pracować z szybkością 14 Gbps, co przełoży się na 16,2 TFLOPSów. Jeśli chodzi o RAM, to karta ma mieć 8GB typu GDDR6 z interfesjem 256-bit i przepustowością 448GB/s.





Zarejestrowane przez MSI modele to:



GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio GeForce RTX 3060 Ti Gaming Trio GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan OC GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan



