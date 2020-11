Wtorek 17 listopada 2020 NanoPi R4S - nowa miniaturka od FriendlyELEC

Autor: Wedelek | 05:01 Chińska firma FriendlyELEC przygotowała nowy model płytki drukowanej z wlutowanym w nią SoC dedykowanej osobom szukającym taniej bazy do zbudowania np. własnego mikroserwera. Model NanoPi R4S, bo o nim mowa, bazuje na układzie Rockchip RK3399 i posiada dwa rdzenie ARM Cortex A72@2GHz oraz cztery Cortexy A53@1,5GHz. Do tego, w zależności od wybranej wersji, dostajemy 1GB pamięci RAM typu DDR3 lub 4GB LPDDR4, dwa porty Ethernet, slot na karty microSD, dwa USB 3.0 i skromny GPIO z raptem pięcioma parami pinów (SPI + I2C). Wszystko to umieszczono na malutkiej płytce drukowanej o wymiarach 66 x 66 mm.



Model R4S będzie mógł pracować pod kontrolą systemów FriendlyDesktop 18.04 (wariacja na temat Ubuntu), Androida 10 i Lubuntu 16.04. Cen ani daty premiery nie podano, a sam producent na razie nie chwali się swoim nowym produktem - strona z jego specyfikacją nie jest nawet publicznie dostępna.



Inna sprawa, że z uwagi na brak WiFi i wyjścia wideo popularność tego rozwiązania raczej nie będzie wysoka.







