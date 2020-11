Czwartek 19 listopada 2020 Kolejne darmowe gry od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Dziś do godziny 17:00 ze sklepu Epic Games Store możecie za darmo pobrać niewielką grę o nazwie The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Wcielamy się w niej w rolę Raya, byłego księdza, który rusza na krucjatę z demonami. Sama historia nie jest zbyt odkrywcza, w przeciwieństwie do zastosowanej mechaniki. Twórcy postanowili stworzyć grę typu bullet hell, w której gracz musi unikać nadlatujących pocisków i wrogów, jednocześnie samemu ich atakując. Innowacja kryje się w tym, w jaki sposób odbywa się nasz atak. Ponieważ kierowana przez nas postać jest egzorcystą, więc orężem są nie pociski, a inwokacje, które podczas walki musimy wpisywać na klawiaturze. Serio.



Co gorsza jeśli przeciwnik trafi Raya, to ten nie tylko otrzyma obrażenia, ale i na chwilę upuści biblię, co dodatkowo utrudnia walkę. Poza tym podczas inwokacji musimy być też na tyle blisko, by nasze słowa dotarły do opętanego. Inaczej nasz atak się nie uda. Mimo swojej dziwności gra zebrała dobre oceny na Metacritic, więc jeśli lubicie tego typu rozrywkę, to warto dać jej szansę.



Po 17-tej Epic zaoferuje nam kolejną porcję darmowych gier i jeśli plany sklepu się nagle nie zmienią (jak w tamtym tygodniu), to w nasze ręce trafią dwa nowe tytuły.



Pierwszy z nich to gra MMO o nazwie Elite: Dangerous, w której siadamy za sterami niewielkiego statku kosmicznego i ruszamy w dzikie regiony galaktyki by walczyć z oponentami i wykonywać zlecone misje. Standardowo naszym celem jest zarabianie gotówki i rozwój sprzętu, tak by móc sprostać coraz to bardziej wymagającym wyzwaniom. Twórcy chwalą się tu przede wszystkim w miarę realistycznie odwzorowanym modelem lotu w warunkach zerowej grawitacji oraz szczegółowym odwzorowaniem Drogi Mlecznej.



Drugą darmówką jest kolorowa przygodówka The World Next Door, w której wcielamy się w rolę nastoletniej Jun, która przez przypadek trafia do równoległego wymiaru zamieszkanego przez magiczne stworzenia.



Wszystkie opisywane tytuły można, lub wkrótce będzie można pobrać ze strony Epic Games.











