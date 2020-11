Poniedziałek 16 listopada 2020 Wyniki wydajności Radeona RX 6800 w Basemarku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:58 (1) Nowa generacja Radeonów z architekturą RDNA 2 zapowiada się niezwykle ciekawie i wiele wskazuje na to, że będzie stanowić godnego rywala dla GeForce’ów z GPU Ampere. Pewność będziemy mieć dopiero po opublikowaniu niezależnych testów, a te powinny pojawić się w sieci w dniu rynkowej premiery tych modeli, czyli w najbliższą środę (18 listopada bieżącego roku). Nim do tego dojdzie chciałbym zwrócić Waszą uwagę na nowe testy wydajności Radeona RX 6800 odnalezione w bazie danych Basemarka. Przy użyciu API DirectX12 do wyrenderowania sceny karta czerwonych uzyskuje tu wynik 14 635pkt, a korzystając z Vulkana zdobywa 13 846pkt.



To pozycjonuje ją ponad referencyjnym RTX 3070, ale poniżej RTXa 2080 Ti. Przypominam, że mówimy tu o modelu bazującym na GPU Navi 21XL, który jest wyposażony w 60 bloków CU z 3840SP, 60 jednostkami RT, 240 TMU i 96ROPami. Specyfikacja obejmuje również 16GB pamięci RAM typu GDDR6 16Gb/s z interfejsem 256-bit, oraz 128MB pamięci cache.



Test został przeprowadzony z wykorzystaniem płyty głównej MSI MEG X570 GODLIKE i procesora Ryzen 9 3900X, a Basemark źle zidentyfikował kartę jako RXa 6900. Dowodem tego błędu jest widoczna w zakładce Device sekcja GPU Driver, która jednoznacznie potwierdza, że mamy do czynienia RX 6800.









Jeżeli to wynik Radeona 6800 to spokojnie Radeon 6900XT będzie szybszy od RTX 3090 w tym teście



