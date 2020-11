Czwartek 19 listopada 2020 Oficjalna premiera PlayStation 5

Autor: Wedelek | 05:15 Dziś swą oficjalną premierę ma PlayStation 5, czyli najnowsza konsola stacjonarna od Sony, zaliczana do 9-tej generacji. Jej sercem jest 8 rdzeniowy CPU z architekturą ZEN 2 taktowany zegarem 3,5 GHz i wspierany przez układ graficzny z architekturą RDNA 2 z 36 blokami Compute Units. Wykorzystany GPU pracuje z zegarem 2,23 GHz (do 2,33 GHz z TURBO) i oferuje wydajność 10,28 Teraflopsa. Całość uzupełnia 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 448 GB/s, oraz nośnik SSD o szybkości 5500 MB/s, o pojemności 825 GB. Z tego dla użytkownika pozostaje 664GB na gry i multimedia. Do sprzedaży trafiły dwie odmiany PS5: z napędem Blu-ray, oraz wersja All-digital, pozbawiona tego czytnika.



W konsolę wbudowano również miejsce na nośnik w formacie M.2, ale na razie slot ten nie działa i jego obsługa zostanie dodana dopiero z czasem. Można zgadywać, że zbiegnie się to w czasie z prezentacją dedykowanych nośników certyfikowanych przez Sony. Możliwe, że japoński gigant będzie chciał tu iść drogą wytyczoną przez firmę Microsoft, która ściśle określiła jakie dyski są obsługiwane przez jej konsole.



Najważniejszą modyfikacją jaką wprowadzono w tej generacji jest zupełnie nowy pad o nazwie Dual Sense, który wprowadza zaawansowaną haptykę i adaptacyjne spusty. Dzięki tym modyfikacjom gracze mają odbierać zupełnie nowe bodźce płynące z rozgrywki. Myślę, że już teraz można śmiało powiedzieć, że na tym polu Sony zdecydowanie wyprzedziło swoją konkurencję, a pad dla nowej PSki to najprawdopodobniej najlepsze akcesorium tego typu na świecie.



Odświeżeniu uległ również sam interfejs konsoli, który działa teraz nadzwyczaj sprawnie, choć wciąż brakuje mu wielu ważnych funkcji. Te pojawią się dopiero z czasem. Podobnie jak nowe gry, których na ten moment nie ma zbyt wielu. W zasadzie jedynymi ścieżynkami dostępnymi na sprzęt od Sony są nowy Spider Man Miles Morales oraz preinstalowana na konsoli gra Astro Playroom, która notabene ma za zadanie pokazać możliwości nowego pada. Nowi gracze z pewnością ucieszą się też ze zbioru PlayStation Plus Collection, który będzie dostępny dla wszystkich posiadaczy PS5, którzy opłacają abonament od Sony. W skład tego pakietu wchodzi cała masa rewelacyjnych gier dla PS4 (lista poniżej). Niestety wraz z nową generacją ceny gier pójdą znacząco w górę i w większości przypadków mogą one oscylować wokół 70 euro.



Warto przy tym wspomnieć, że PS5 będzie też obsługiwać znane z PS4 współdzielenie konta. Będzie można w ten sposób udostępnić swoją bibliotekę tytułów innemu graczowi – maksymalnie jednemu na określony czas.



PlayStation Plus Collection:



Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15 Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End









