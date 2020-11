Serwer VPS - dla kogo? Co się w nim liczy?

Wirtualne serwery VPS często oferowane są w promocyjnych cenach. Nie są to jednak hostingi dla każdego. Kiedy jednak warto z nich korzystać? Na co warto zwracać uwagę przy dokonywaniu wyboru?



Problemy ze stroną www nie z VPS Błąd 500, terror 502, gateway, memory limit itp. itd… Kto nie zastawał takich błędów i powiadomień przy próbach odwiedzenia swojej strony internetowej? Jeżeli do nich należysz, to śmiało możesz iść zagrać w Lotka. Niestety do takich sytuacji dochodzi dość często. Zbyt słabe parametry serwera spowodowane rozrostem Twojej witryny www lub po prostu wybranie zbyt mało wydajnego hostingu na samym początku. I to mimo bycia świadomym ryzyka! Czasami zbytnia oszczędność nie popłaca, zwłaszcza w hostingu. Wiele z tych problemów mogłoby Cię ominąć, gdybyś postawił na VPS. Pewnie o nim słyszałeś – serwer VPS (ang. Virtual Personal Server, a więc Wirtualny Serwer Osobisty) jest stacją roboczą udostępnioną wyłącznie dla jednego klienta. Pod tym względem VPS ma cechy wspólne z klasycznym hostingiem współdzielonym i dedykowanym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to forma pośrednia hostingu stron internetowych. Ale czy jest złotym środkiem? A jeżeli tak, to dla kogo i w jakich sytuacjach? Przewaga VPS nad hostingiem współdzielonym VPS ma kluczową przewagę nad serwerem współdzielonym, jakim jest udostępnianie serwera wyłącznie dla jednej osoby. Zwykle przestrzeń jest ograniczona do kilkudziesięciu-kilkuset gigabajtów, ale są to wielkości zupełnie wystarczające. W razie ewentualnej konieczności, duże pliki można przenieść na serwery zewnętrzne CDN, dzięki czemu maszyna główna jest odpowiednio odciążona. A przez 2 kluczowe parametry o wiele bardziej wydajna od hostingu współdzielonego!

Mowa oczywiście o całkowitej dostępnej pamięci operacyjnej RAM i pamięci RAM na 1 proces. To właśnie od nich zależy stabilne i bezawaryjne działanie witryn www. Niestety niewielu zwraca na nie uwagę, opierając się przede wszystkim na wielkości dysku czy miesięcznego transferu GB. A to błąd! VPS cechuje się także mniejszymi ograniczeniami technicznymi niż hosting współdzielony. Może zostać także dowolnie skonfigurowany i spersonalizowany. Ma jednak pewną wadę, która dla wielu może być kluczowa. Wada VPS Niemalże nieograniczona dowolność i swoboda konfiguracji oznacza potencjalny problem dla przeciętnego użytkownika. Dlaczego? Przed postawieniem strony, serwery VPS prawie zawsze trzeba wpierw skonfigurować ręcznie, co dla laika może być czymś nieosiągalnym. W wielu przypadkach będzie konieczne zatrudnienie informatyka, który zadba nie tylko o podstawowe funkcje (obsługa strony www czy skrzynki e-mailowej), ale i tych najbardziej rozbudowanych i skomplikowanych, jak działanie e-sklepu. Czasami – jednak bardzo rzadko – hostingodawcy oferują w pełni skonfigurowany VPS, który nie będzie potrzebował opieki kolejnego administratora. Decydując się na tego typu hosting musisz jednak mieć świadomość, że Twoja wiedza informatyczna może nie wystarczyć do jego efektywnej obsługi. A kiedy warto postawić na VPS? Kiedy VPS? Serwer VPS będzie skutecznym lekarstwem na wszelkiego typu przypadłości, których nieliczne przykłady zostały wymienione na samym początku. Tam, gdzie zwykły hosting www nie daje rady, tam VPS będzie gwarantował bezproblemowe działanie całego serwisu. Co prawda jego ceny są znacznie wyższe od hostingów współdzielonych, to i tak są wciąż niższe od dedykowanych. Prawdziwy złoty środek! VPS dla sklepów internetowych, będzie idealnym wyborem ale również i dla tych stron, które wolno się ładują lub występują problemy z ich poprawnym wyświetlaniem. Im strona bardziej obfita w elementy obciążające zasoby serwera (multimedia, grafika itp.), tym bardziej powinieneś pomyśleć o porzuceniu hostingu współdzielonego na rzecz VPS. Oferty serwerów VPS możesz porównać np. tutaj: https://hostdog.pl/vps Zalety VPS: znacznie lepsze parametry całkowitej dostępnej pamięci RAM i pamięci RAM na 1 proces

osobny (i wirtualny) serwer

dowolność i swoboda w konfiguracji serwera

świetny dla dużych i/lub często odwiedzanych stron www, jak np. sklepy internetowe

częste promocje

tańszy od serwera dedykowanego… Wady VPS: …lecz droższy od serwera współdzielonego

często potrzebuje fachowej obsługi