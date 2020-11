Poniedziałek 16 listopada 2020 Radeon Instinct MI100 - pierwsza karta AMD na bazie CDNA

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:48 AMD zapowiedziało dziś nową kartę do obliczeń z rodziny Radeon INSTINCT, bazującą na stworzonej w tym celu architekturze CDNA. GPU zastosowane w modelu MI100 ma 120 bloków CU, co daje nam 7680 procesorów strumieniowych. Do jego dyspozycji AMD oddało pamięć L2 oraz 32GB pamięci HBM2 zgrupowaną w czterech stosach. Łączna przepustowość RAMu przy zastosowaniu zegara 1,2GHz wynosi 1,23TB/s, a moc karty w obliczeniach FP64 (podwójna precyzja) i FP32 (pojedyncza precyzja) to odpowiednio 11,5 TFLOPS i 23,1 TFLOPS. Karta wspiera również obliczenia na liczbach FP16, bFloat16, Int8 oraz Int4 i oferuje dwa typy interfejsów: Infinity Fabric drugiej generacji do łączenia wewnętrznych struktur oraz PCIe 4.0 do komunikacji z innymi podzespołami serwera.



AMD chwali się, że nowy MI100 jest nawet 2x bardziej opłacalny niż konkurent ze stajni Nvidii, a konkretnie model A100. TDP tego akceleratora to 300W, a do jego zasilania są niezbędne dwie wtyczki 8-pin.









