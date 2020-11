Wtorek 17 listopada 2020 Przetestowano układ graficzny w Apple M1. To będzie ciekawy SoC

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:15 Apple chwali się wysoką wydajnością swojego najnowszego procesora M1, który jak wiadomo trafi do tegorocznych Macbooków Air i Pro, a także do stacjonarnego Mini. W większości przypadków uwaga opinii publicznej skupia się na mocy CPU, która ma dorównywać tej znanej z układów Intela co jest zasługą czterech rdzeni Icestorm i czterech Firestorm. Tymczasem równie ciekawie sprawa ma się z ośmiordzeniowym IGP (128EU), który bez problemu może stawać w szranki z tanimi Radeonami i GeForceami. Teoretyczna moc opisywanej jednostki to 2,6 TFLOPS w obliczeniach pojedynczej precyzji, czyli mniej więcej tyle, ile oferuje Radeon RX 560 (2.6 TFLOPS) i nieco mniej od GeForce GTX 1650 (2.9 TFLOPS).



Spory potencjał IGP wbudowanego w M1 pokazuje już GFXBench 5.0 w którym to benchmarku jednostka od Apple w większości testów pokonuje konkurencję od AMD i Nvidii. Inna sprawa, że GFXBench średnio nadaje się do testowania układów niemobilnych i w rzeczywistości różnica pomiędzy M1 i jego konkurentami wcale nie jest aż tak duża jak by to wynikało z uzyskanych rezultatów. Mimo wszystko nie da się jednak zaprzeczyć temu, że najnowszemu chipowi od Apple nie brak mocy. Zapowiada się ciekawie.







