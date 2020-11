Wtorek 17 listopada 2020 Nvidia wprowadza do oferty akcelerator A100 z 80GB RAMu

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:31 (1) W odpowiedzi na coraz większą konkurencję ze strony AMD firma Nvidia wzmocniła swoją ofertę kart dla rozwiązań profesjonalnych o model A100 80GB, oraz zbudowaną w oparciu o nią stację DGX A100. Może ona łączyć w jeden serwer do czterech modeli A100, co daje dostęp do maksymalnie 28 instancji GPU w ramach technologii MIG. Tak zbudowana baza dysponuje łączną mocą 2,5 petaflopsów (dla SI) oraz 320GB pamięci VRAM. Wracając jednak do samek karty, to ta nie różni się specjalnie od modelu z 40GB RAMu. Poza większą ilością dostępnej pamięci oczywiście. Tej jak już wiecie jest 80GB i jest to pamięć typu HBM2e o łącznej przepustowości 2TB/s.



GPU wykorzystany do zbudowania opisywanego akceleratora to GA100 o powierzchni 826 mm², składający się 54,2mld tranzystorów. Te budują między innymi 6912 procesorów strumieniowych, 432 jednostki teksturujące, 160 rasteryzujących i 432 tensory trzeciej generacji. Karta posiada bardzo szybkie złącze NVLink do łączenia jej z innymi akceleratorami w kombajny obliczeniowe, a dzięki zastosowaniu technologii MIG każdy model A100 można podzielić na maksymalnie 7 oddzielnych instancji z których każda ma 10GB VRAM.







