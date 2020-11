Wtorek 17 listopada 2020 Sleep Attack, czyli nowa luka w układach Intela

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:44 Niedawno w procesorach Intela odkryto kolejny błąd umożliwiający dostęp do wrażliwych danych użytkownika. Na szczęście tym razem wymaga on fizycznego dostępu do urządzenia i przez to nie stanowi realnego zagrożenia dla statystycznego Kowalskiego. Gorzej, jeśli mówimy tu np. o firmowym laptopie, którego ktoś ukradł nam w podróży. Opisywany błąd w zabezpieczeniach został odkryty przez Tammella Hudsona, który zgłosił już jego istnienie producentowi. Nadano mu oznaczenie CVE-2020-8705, oraz kryptonim “Sleep Attack”, co jest bezpośrednio związane z wykorzystanym wektorem ataku. Okazuje się, że układy Intela zaszyte w laptopach mają wadliwie działający mechanizm wybudzenia procesora ze stanu uśpienia (S3).



Po zamknięciu pokrywy laptopa dochodzi do wyłączenia niemal całego procesora, z wyjątkiem tych elementów, które są niezbędne do jego szybkiego wybudzenia. Cały czas zasilanie otrzymuje również pamięć DRAM, w której przechowywane są najpotrzebniejsze dane. W normalnych przypadkach po wydaniu komendy wybudzenia procesor powinien w pierwszej kolejności sprawdzić wersję firmware’u i przeskanować jego kod na wypadek próby nieautoryzowanej ingerencji i dopiero potem wykonywać dalsze akcje. Niestety tego nie robi, przez co mając dostęp do urządzenia można w taki sposób zmanipulować kod sterujący DRAMem by uzyskać dostęp do zabezpieczonych danych bez konieczności podawania hasła.



Wbrew pozorom jest to więc poważna luka bezpieczeństwa, choć nie dotyczy raczej typowych konsumentów, a klientów biznesowych.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.