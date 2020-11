Wtorek 17 listopada 2020 Radeon RX 6800XT na zdjęciach + wynik w AotS

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ/WCCFTech | 05:55 Do sieci trafiły dwie nowe informacje w temacie nowych Radeonów od AMD. Pierwsza tyczy się ich wyglądu i porównania długości względem konkurencji od Nvidii, a druga wydajności. W kwestii wyglądu odsyłam Was do umieszonych poniżej zdjęć, na których zobaczycie nie tylko same karty, ale również ich pudełka, a sam zatrzymam się na chwilę przy wynikach Radeona RX 6800 w benchmarku Ashes of the Singularity (AotS). Wykonano go z wykorzystaniem platformy opartej o procesor Intel Core i7 8700K @ 3,7GHz co wyklucza jakiekolwiek benefity płynące z mechanizmu SAM (Smart Access Memory). Mimo to nowy akcelerator od AMD przy ustawieniach Crazy i jakości 4K pokonał nie tylko RTXa 3080, ale i RTXa 3090 uzyskując w sumie 9200pkt.



Po obniżeniu rozdzielczości do 1080p wydajność tego modelu zrównała się z RTX 3080, co stanowi świetny prognostyk dla nas, konsumentów. Wygląda na to, że w końcu na rynek powróciła wyczekiwana z dawna konkurencja. Wreszcie!







