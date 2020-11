Wtorek 17 listopada 2020 Wydajność Radeona RX 6800XT w RayTracingu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:51 Radeony z serii 6000 otrzymały nowe jednostki przeznaczone do obliczeń związanych z śledzeniem promieni światła generowanego i odbitego od obiektów. W RDNA na każdy blok CU przypada jedna taka jednostka, którą AMD nazwało RA (Ray Accelerator) i np. taki RX 6800XT dysponuje 72 tego typu strukturami. Bez odpowiedzi pozostawało pytanie jak przełoży się to na wydajność i ile FPSów zobaczymy w grach z uruchomionym RayTracingiem. Dzięki przeciekowi ze strony AMD częściowo znamy na nie odpowiedź i np. w Battlefiled 5 w rozdzielczości 1440p możemy się spodziewać średnio 70 klatek na sekundę. Dla porównania taki RTX 2080TI zdobywa tu przy ustawieniach Ultra około 50-60FPS, w zależności od tego gdzie testujemy.



Dodam jeszcze, że z nowych jednostek skorzystają też twórcy oprogramowania i np. Radeon ProRender 2.5.17 dla Blendera 2.90 pozwoli na renderowaniem sceny ‘The Junk Shop’ na modelu RX 6800 XT o 49% szybciej, a w przypadku ‘Barcelona Pavilion’, ‘Car Demo’ i ‘Classroom’ czas potrzebny do ukończenia tego zadania ulegnie skróceniu o odpowiednio 60%, 62% i 68%.



Więcej szczegółów poniżej. Wykorzystana w teście platforma składała się z Ryzena 9 5900X oraz 16GB pamięci DDR4-3200MHz.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.