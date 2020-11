Środa 18 listopada 2020 Microsoft ma problem z zaspokojeniem popytu na nowe Xboxy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Microsoft przygotował się bardzo solidnie do premiery konsol nowej generacji zamawiając zawczasu sporą ilość Xboxów X i S, a także zabezpieczając łańcuchy dostaw na kolejne miesiące. Mimo wszystko gigantowi z Redmond nie udało się w pełni zaspokoić popytu i w rezultacie bardzo trudno kupić nowego Xboxa. Egzemplarze dostarczane do sklepów sprzedają się tak szybko, że Microsoft nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu ze strony konsumentów. Jak przyznają najważniejsze osoby w dziale Xbox, czyli Phil Spencer i Tim Stuart sytuacja ta jeszcze długo się nie zmieni i firmie uda się zaspokoić popyt dopiero w lecie.



Są to oczywiście jedynie prognozy i w tej chwili mówi się o okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem jako tym, w którym uda się dostosować poziom podaży do faktycznej sprzedaży. Trudno w tym momencie powiedzieć na ile jest to sukces Microsoftu a na ile problem z produkcją. Tego dowiemy się po publikacji wyników finansowych.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.