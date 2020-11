Środa 18 listopada 2020 Pojedynczy rdzeń z M1 zdobywa w Cinebench R23 więcej pkt. niż Zen2

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:29 Wokół układu Apple M1 zrobiło się ostatnio sporo szumu za sprawą buńczucznych zapowiedzi Apple, które twierdzi, że ich najnowszy procesor bez problemu może konkurować z produktami Intela, zużywając przy tym zauważalnie mniej mocy. Wkrótce poznaliśmy orientacyjną wydajność samego IGP dzięki testom w GFXBench oraz wynik wydajności części CPU w GeekBenchu. Niestety ten ostatni nie nadaje się do testowania procesorów mobilnych i układów desktopowych bazujących na różnych architekturach, a jego przydatność w takich porównaniach jest mizerna. Do tych celów dużo lepiej nadaje się Cinebench, który niedawno doczekał się wersji R23.



To właśnie ją wykorzystał Bits And Chips do testów nowego Maca na bazie ARM. Używany przez nich układ uzyskał w teście jednowątkowym i wielowątkowym odpowiednio 990pkt i 4530pkt, co bez wątpienia jest świetnym wynikiem. Tyle, że jak się szybko okazało nie był to M1, a starszy A12Z. Dość szybko do sieci trafiły wyniki innych użytkowników, którzy zaczęli poprawiać Bits And Chips, a wśród nich znalazł się też @mnloona48 z Twittera, który pochwalił się swoim rezultatem uzyskanym na MacBooku Pro z M1: 1498/7508pkt. Bardzo podobny rezultat zaraportował również Ali King Fans Intl, który uzyskał odpowiednio 1493/7566pkt. To więcej niż w przypadku Ryzena 5 3600X, który zdobywa w tym teście około 1300/9500pkt. O dwuletnim Core i5-8300H i jego "marnych" 1038/4284pkt nie ma chyba nawet co wspominać.



Jeśli to przełoży się na wydajność w aplikacjach, to Intel i AMD będą mieć twardy orzech do zgryzienia.









