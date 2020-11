Środa 18 listopada 2020 Microsoft zapowiada układ zabezpieczający Pluton implementowany w CPU

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:44 Coraz większa liczba luk w procesorach i narastające zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa skłoniły Microsoft do podjęcia dość radykalnej decyzji, którą jest próba wymuszenia na producentach układów scalonych dodawania do ich własnych CPU dodatkowego kawałka krzemu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Aktualnie mamy na rynku tzw. „wolną amerykankę” i obok procesorów z wbudowanymi zabezpieczeniami są i takie, które są go pozbawione – można tu wymienić większość układów dla klientów detalicznych. W przypadku wielu laptopów stosowany jest więc zewnętrzny układ TPM (Trusted Platform Module), którego interfejs stał się ostatnio dość częstą ofiarą różnych ataków.



Tym samym doszliśmy do momentu gdy sam TPM jest niewystarczający i potrzeba rozwiązania, które byłoby wbudowane w CPU. Dlatego też Microsoft zaproponował własny mikroprocesor o nazwie Pluton, który działałby w sposób niezależny od pozostałych elementów procesora. Korzysta on między innymi z mechanizmu SHACK (Secure Hardware Cryptography Key) do zabezpieczenia kluczy szyfrujących i potrafi w pełni zastąpić TPM współpracując ze stworzonym dla niego API. W niedalekiej przyszłości z jego możliwości ma też skorzystać usługa Update, która ma pełnić istotną rolę w walce z zagrożeniami bezpieczeństwa.



Sam Pluton został zaprojektowany przez firmę AMD, która na zlecenie Microsoftu przygotowała specjalną wersję mikroukładu stosowanego dotychczas w EPYCach i APU dla klientów biznesowych. Jest to tez bezpośredni następca analogicznego modelu z Xboxa One, który notabene również został zaprojektowany przez firmę AMD - użyto w tym celu dodatkowego rdzenia Cortex-A5. Pierwszym urządzeniem wyposażonym w Pluton są oczywiście konsole Xbox Series X i S.



Implementację opisywanego rozwiązania zapowiedziała już firma AMD i Intel, który będzie równolegle promować swój własny mechanizm wchodzący w skład vPro o nazwie Hardware Shield. Można się tylko domyślać, że nie wszystkie procesory niebieskich otrzymają Pluton i że trzeba będzie za ten luksus dodatkowo dopłacić.







