Środa 18 listopada 2020 Rynkowa premiera Radeonów RX 6800 i 6800XT

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:35 (3) Dziś swą oficjalną premierę miały dwa akceleratory AMD z serii Radeon 6000, a konkretnie RX 6800 i RX 6800XT. Zostały one zbudowane w oparciu o architekturę RDNA 2, która oprócz dużego wzrostu wydajności wprowadza kilka nowych technologii. Chodzi przede wszystkim o sprzętową obsługę RayTracingu, zmienną jakość cieniowania obiektów (Variable Rate Shading) oraz pełną zgodność z DX12 Ultimate, w tym również z DirectStorage. Aby osiągnąć jak najwyższą wydajność w RDNA 2 procesory strumieniowe umieszczono w przebudowanych blokach Compute Units, które połączono ze sobą bardzo szybką siecią połączeń tymu mesh (siatka).



Do tego każdy z bloków CU ma teraz dodatkową jednostkę odpowiedzialną za sprzętowe wspomaganie Ray Tracingu. Podniesiono również sam zegar bazowy - o 30 procent, co wpłynęło pozytywnie na ogólną efektywność energetyczną – ta wzrosła o ponad 50 procent względem oryginalnej architektury RDNA.



AMD zdecydowało się w RDNA2 na wprowadzenie dodatkowej pamięci podręcznej o pojemności aż 128 MB i nazwie Infinity Cache. Łączy ona wszystkie elementy GPU i działa bardzo podobnie jak cache L3 w Ryzenach. Producent twierdzi, że jej zastosowanie wraz z odpowiednimi algorytmami sterującymi powoduje znaczące odciążenie pamięci GDDR6 i gwarantuje ponad 3-krotny wzrost efektywnej przepustowości. Jeśli wierzyć AMD, to przepustowość osiągania dzięki Infinity Cache przy 256-bitowej magistrali pamięci GDDR6 jest ponad dwukrotnie większa, niż gdyby zastosowano RAM GDDR6 z 384-bitową szyną, ale bez Infinity Cache.



Warto tu dodać, że Radeony 6000 uzyskują dodatkową wydajność po połączeniu z Ryzenami 5000 dzięki funkcji Smart Access Memory, a w niedalekiej przyszłości ma się też pojawić odpowiedź AMD na DLSS od Nvidii, co również ma przyczynić się do wzrostu mocy tych kart.



Pierwszym z debiutujących dziś akceleratorów jest Radeon RX 6800 XT, który jak wiecie ma 72 bloki CU (4608 procesorów strumieniowych), 16 GB pamięci GDDR6 i zegar GPU na poziomie 2015 MHz – do 2250MHz w trybie Boost. Wskaźnik TDP to 300W, a sugerowana cena detaliczna wynosi 649 USD.



Radeon RX 6800 ma z kolei 60 bloków CU (3840 procesorów strumieniowych), 16 GB pamięci GDDR6, oraz trochę niższe taktowanie GPU sięgające 2105 MHz w trybie Turbo. Ma też niższy wskaźnik TDP - 250W. Sugerowana cena detaliczna to w tym przypadku $579.



Najmocniejszy i zarazem TOPowy Radeon RX 6900XT ma 80 bloków Compute Units (5120 procesorów strumieniowych) i 16 GB pamięci GDDDR6. Taktowanie bazowe (Game Clock) GPU wynosi 2015 MHz, a taktowanie Boost 2250 MHz. Wskaźnik TDP to 300W, a sugerowana cena detaliczna wynosi 999 USD. Model RX 6900XT będzie można kupić 9 grudnia.







no i bez Smart Access Memory (autor: Shark20 | data: 18/11/20 | godz.: 18:45 )

według ComputerBase.de Radeon RX 6800XT jest średnio ~5% wolniejszy niż RTX 3080. Po włączeniu RayTracingu jego wydajność jest na poziomie RTX 3070 i 15-20% niższa niż RTX 3080. Zaskakuje wydajność systemu chłodzenia: https://tpucdn.com/...e-normalized-temperature.png



Testy ze Smart Access Memory: https://www.techpowerup.com/...-performance/4.html





wedelek zmień nicka na matołek :D (autor: Giray | data: 18/11/20 | godz.: 19:07 )

Premiera 6900 ma nastąpić 9 grudnia, co AMD podał wcześniej.

Premiera jest wybitnie papierowa, choć na ebaju można nowe radki kupic za ca 2500 zielonych papierków.



@giray (autor: Wedelek | data: 18/11/20 | godz.: 19:50 )

Polecam - świetny podcast:

http://dekompresor.pl/...ie-byc-bucem-w-internecie



