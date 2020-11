Czwartek 19 listopada 2020 Nvidia dodaje obsługę DLSS do czterech nowych gier

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:31 (4) Nvidia chwali się dodaniem implementacji dla technologii DLSS w czterech kolejnych grach, co rzecz jasna ma pozytywny wpływ na uzyskiwaną w nich wydajność. Mowa o Ready or Not (nowy S.W.A.T.), MMO World War II, darmowym War Thunder oraz najnowszym Call of Duty Black Ops Cold War. We wszystkich tych tytułach mamy do czynienia z solidnym, nawet dwukrotnym wzrostem FPSów, co ma znaczenie przede wszystkim wtedy gdy gramy w rozdzielczości 4K. DLSS to technologia, która odpowiada za poprawianie wyrenderowanego w niższej rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem maszynowego uczenia, w taki sposób by po jego upscalingu nie było widać tego procesu.



Przykładowo obraz jest renderowany w 1080p, rozciągany do 4K i poprawiany tak, żebyśmy myśleli, że to natywne 4K.



Aktualnie DLSS jest dostępny w następujących grach:



• Amid Evil

• Battlefield V

• Bright Memory

• Control

• Crysis Remastered

• Death Stranding

• Deliver Us The Moon

• F1 2020

• Final Fantasy XV

• Fortnite

• Ghostrunner

• Justice

• Mechwarrior V: Mercenaries

• Metro Exodus

• Minecraft

• Monster Hunter World

• Moonlight Blade

• Pumpkin Jack

• Quake II RTX

• Shadow of the Tomb Raider

• Stay in the Light

• Watch Dogs Legion

• Wolfenstein: Youngblood

• Call of Duty Black Ops Cold War

• War Thunder

• Enlisted

• Ready or Not









