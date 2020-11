Czwartek 19 listopada 2020 Problem z dostępnością Radeonów RX 6000

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:44 Od premiery Radeonów RX 6000 minęło zaledwie kilkanaście godzin, a te już są niedostępne w większości sklepów internetowych na całym świecie. I to mimo zapowiedzi Franka Azora z AMD, który zarzekał się we wrześniu, że firma zrobi wszystko aby sprostać dużemu popytowi. Jak widać nic z tego nie wyszło, ale w całej sprawie istotne jest również to, że na portalach aukcyjnych można już kupić deficytowe modele w znacznie zawyżonych cenach. Mamy zatem powtórkę z analogicznej sytuacji jaka miała miejsce przy okazji premiery GeForce’ów na bazie Ampere i nowych konsol. We wszystkich tych przypadkach problemem była nie tylko niewystarczająca podaż, ale i nieuczciwi pseudo handlarze.



Mowa o ludziach, którzy skupują hurtowo najbardziej pożądane przedmioty z zamiarem ich dalszej odsprzedaży i to z ogromną wprost marżą. W swoim procederze ludzie Ci wykorzystują boty, przez co nie dają szans na reakcję zwykłym ludziom.



Niestety takie praktyki zaczynają stawać się normą i stanowią nie lada problem. Przede wszystkim wizerunkowy.



