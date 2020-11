Czwartek 19 listopada 2020 Intel chwali się wydajnością Xeonów Scalable w AVX-512

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:58 Intel chwali się, że jego najnowszy Xeon Scalable trzeciej generacji bez problemu pokonuje w niektórych testach Epyca o dwukrotnie większej ilości rdzeni. Konkretnie mowa o modelu z 32-rdzeniami x86 Ice Lake-SP, ośmiokanałowym kontrolerem pamięci DDR4-3200MHz i kontrolerem PCIe 4.0. Układ ten pracując z zegarem 2,2GHz i mając do dyspozycji 256GB RAM wyprzedził o 20%-30% 64-rdzeniowego Epyca 7742 działającego z częstotliwością 2,25GHz w kilku wybranych testach. Jak zwykle diabeł tkwi w przysłowiowych szczegółach, a konkretnie w doborze benchmarków. Jeśli przyjrzeć się bliżej, to okazuje się, że tak dużą przewagę układ Intela uzyskał tylko w trzech testach: LAMMPS, NAMD STMV i Monte Carlo.



To co je łączy, to szerokie wykorzystanie instrukcji AVX-512, których procesor od AMD po prostu nie wspiera. Stąd tak duża różnica. Tyle tylko, że AVX-512 to nie są specjalnie popularne zestawy instrukcji, więc ich wsparcie będzie kluczowe tylko w niektórych zastosowaniach. W innych natomiast to procesor od AMD będzie królować z uwagi na większą ilość rdzeni. Trzeba też jasno zaznaczyć, że tak naprawdę Xeony Scalable będą niebawem musiały walczyć nie z obecnymi Epycami, a ich następcami na bazie architektury Zen3, która przynosi przecież ogromny wzrost IPC. Ostatecznie może się więc okazać, że nawet w zastosowaniach, gdzie liczy się wydajność z wykorzystaniem AVX Intel będzie musiał konkurować z Epycami, które będą tu nadrabiać ceną i wydajnością na wat.







