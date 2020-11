Piątek 20 listopada 2020 Rośnie ilość superkomputerów bazujących na procesorach Epyc

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:01 AMD ma ostatnio całkiem sporo powodów do radości, a jednym z nich jest z pewnością ilość umów na dostawy komponentów do superkomputerów, które firmie udało się podpisać w minionym roku. Jak dużą pracę wykonano najlepiej pokazuje ranking TOP500, który co roku informuje nas jakie komputery są obecnie najmocniejsze i z jakich komponentów się składają. Otóż od listopada 2019 roku liczba maszyn zbudowanych z podzespołów AMD wzrosła aż 5-krotnie, a wśród dziesięciu najmocniejszych systemów znajdują się dwa wyposażone w procesory AMD.



Aktualnie wśród 50-ciu najmocniejszych superkomputerów z procesorami Epyc mamy następujące konstrukcje:



Selene – system w firmie Nvidia wykorzystujący akceleratory NVIDIA DGX A100 i procesory AMD EPYC 7742



JUWELS Booster Module – system skonstruowany w oparciu o maszyny Atos i procesory AMD EPYC 7402



Hawk – system skonstruowany w oparciu o maszyny HPE i procesory AMD EPYC 7742



Taranis i Belenos – dwa systemy Meteo France skonstruowane w oparciu o maszyny Atos i procesory AMD EPYC 7742



JOLIOT-CURIE ROME – system skonstruowany w oparciu o maszyny Atos i procesory AMD EPYC 7H12





Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.top500.org.



