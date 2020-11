Czwartek 19 listopada 2020 Radeon RX 6800XT z rekordem wydajności na chłodzeniu powietrzem

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 18:14 (1) Radeon RX 6800XT to bardzo wydajna karta graficzna nawet na zegarach standardowych, ale prawdziwy pazur pokazuje dopiero po OC. Najlepszym tego przykładem jest wynik uzyskany przez jednego z użytkowników o pseudonimie LUCKY_NOOB w benchmarku 3dMark Fire Strike – 47 932pkt. Aby go uzyskać konieczne było podkręcenie zegara GPU do 2650MHz i połączenie go z procesorem Ryzen 9 5950X taktowanym z częstotliwością 5,4GHz. Co ważne o ile CPU był chłodzony z wykorzystaniem ciekłego azotu (LN2), tak Radeon miał standardowy wentylator połączony z aluminiowym radiatorem.



Dzięki temu sprzęt od AMD stał się nowym liderem wśród kart chłodzonych za pomocą powietrza, wyprzedzając przy tym RTX 3090 od Nvidii. A skoro nowe karty tak dobrze się kręcą, to kto wie, może niebawem zobaczymy też pierwszy przypadek karty od AMD w której GPU pracuje z zegarem powyżej 3GHz.







K O M E N T A R Z E

sorry (autor: sew123 | data: 19/11/20 | godz.: 18:38 )

ale taki wynik sie nie liczy. aha "kliknij aby powiększyć" nie działa !!



