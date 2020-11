Piątek 20 listopada 2020 Core i7-11370H i Ryzen 5000U przetestowane w GeekBenchu 5

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:29 Do bazy danych GeekBencha 5 trafiły wyniki wydajności dwóch nadchodzących układów APU: Ryzena 5 5500U od AMD oraz Core i7-11370H od Intela. Pierwszy z wymienionych układów to model z rodziny Lucienne (Zen 2) wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków pracujących z zegarem 2,1GHz/4GHz, 8MB pamięci L3 oraz IGP na bazie Vegi z 7-mioma blokami CU. Core i7-11370H to z kolei układ 4-rdzeniowy/8-wątkowy z częstotliwością pracy 3,3GHz/4,8GHz, wchodzący w skład rodziny Tiger Lake-H. To oznacza mix rdzeni x86 Willow Cove z IGP Gen 12 (Xe) wytwarzanych w litografii 10nm+ Super Fin.



Układ Intela ma więc mocniejsze rdzenie pracujące z zegarem bazowym wyższym o 57% oraz TURBO mocniejszym o 20% niż Ryzen 5 5500U i to wyraźnie widać po wynikach testu jednowątkowego, gdzie układ Chipzilli zdobywa o 26% więcej punktów niż jego konkurent – 1420pkt vs 1128pkt. W teście wielordzeniowym sytuacja się odwraca i to chip od AMD prowadzi – 5837pkt vs 4964pkt.



Na koniec dodam jeszcze, że oprócz rodziny Lucienne z rdzeniami Zen 2 AMD planuje również wydanie serii Cezanne z mocniejszymi rdzeniami Zen 3. Szczegóły znajdziecie w poniższej tabelce:







