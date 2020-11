Piątek 20 listopada 2020 Nvidia podaje najnowsze wyniki finansowe

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:31 Nvidia podała właśnie najnowsze, rewelacyjne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2021. Wynika z nich, że w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku przychód przedsiębiorstwa wzrósł aż o 57% do poziomu 4,726mld dolarów, z czego 2,271mld wygenerował rynek kart dla graczy (+37%), a 1,9mld rozwiązania dla centrów baz danych (+162%). Zysk w badanym okresie wyniósł 1,336mld dolarów (+49%), a zysk operacyjny to 1,398mld dolarów (+51%). Nvidia podała również, że planuje zakończyć przejęcie konsorcjum ARM do końca pierwszego kwartału 2022 roku i będzie ją to kosztować $40 miliardów dolarów.



A tak to wygląda w szczegółach:







