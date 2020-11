Piątek 20 listopada 2020 GeForce NOW trafia na urządzenia Apple

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 15:03 Nvidia wprowadziła wsparcie dla GeForce NOW dla urządzeń z rodziny Apple iPad i iPhone, poprzez dodanie obsługi dla przeglądarki Safari w wersji dla iOS 14.2 oraz iPadOS 14.2. Aby skorzystać z usługi streamingu gier należy po prostu przejść na dedykowaną stronę internetową i zalogować się na założone konto. Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza obejmuje bezpłatne członkostwo, w ramach którego możemy grać jedynie przez ściśle określony czas, oraz płatną opcję ($5 miesięcznie). W obu przypadkach należy przejść na stronę: https://play.geforcenow.com, a także być właścicielem gry, w którą chcemy zagrać. Konieczny jest też pad, bo bez tego większość gier nie będzie działać poprawnie.



Z GeForce NOW mogą też oczywiście korzystać posiadacze PCtów z Windowsem, a jedynym wymogiem jest tu posiadanie dostatecznie szybkiego łącza internetowego.



