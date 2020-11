Piątek 20 listopada 2020 AsRock dodaje wsparcie Ryzenów 5000 dla płyt z chipsetem B450

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 15:06 Jeszcze przed rynkową premierą Ryzenów 5000 było wiadome, że płyty główne z chipsetami B450 nie będą po wyjęciu z pudełka obsługiwać najnowszych CPU „czerwonych”. Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji procesorów tak i tu AMD nie ma zamiaru sztucznie blokować wsparcia dla starszych płyt głównych, zostawiając kwestię nowego BIOSu dodającego wsparcie dla Zen3 w gestii producentów płyt. Ci muszą samodzielnie przygotować odpowiednie oprogramowanie, implementując w nim wsparcie dla mikrokodu AGESA w wersji co najmniej 1081. Przedstawiciele AMD twierdzili przy tym, że nowe BIOSy będą dostępne dopiero w przyszłym roku, ale jak widać nie jest to jakaś sztywna data, bo AsRock oddał w ręce użytkowników swój BIOS już teraz.



Obejmuje on wszystkie poprawki wprowadzone wraz z AGESA v1100 i można go pobrać wprost ze strony tego producenta. Jeśli chodzi o wspierane płyty główne, to ich lista wygląda następująco:









