Piątek 20 listopada 2020 CDProjekt RED prezentuje nowy trailer Cyberpunka 2077

Autor: Wedelek | źródło: CDP | 15:08 Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, ale i jedna z najbardziej kontrowersyjnych pozycji, której datę premiery przekładano 4-krotnie. Początkowo gra miała się ukazać w kwietniu, potem przesunięto jej start na wrzesień, listopad i w końcu na 10-tego grudnia. Podobno ostatnia obsuwa jest związana z problemami jakie miał mieć CDProjekt z uzyskaniem certyfikacji na jedna z konsol poprzedniej generacji. Można się tylko domyślać, że chodziło o Xboxa One, który jak wiadomo mocą nie grzeszył. Pozostaje tylko mieć tylko nadzieję, że więcej zmian nie będzie i że gra faktycznie pojawi się za te dwa tygodnie z okładem.



Szansę na taki obrót sprawy daje nowy trailer, który niedawno wypuszczono do sieci. Znajdziecie go poniżej w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej):











