Piątek 20 listopada 2020 Niedobory GeForce’ów RTX 30x0 potrwają do wiosny

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:02 Osoby polujące na GeForce’a z rodziny Ampere niestety muszą się uzbroić w cierpliwość, bo jak przyznaje Colette Kress, obecny CFO Nvidii (szef działu finansów), problemy z podażą potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. To oznacza, że do wiosny będzie bardzo krucho z dostępnością tych kart i wyczekiwany model trafi jedynie do nielicznych szczęśliwców. Winny takiemu stanowi rzeczy jest nie tylko koronawirus, ale i nagromadzenie się premier wielu ważnych sprzętów. Co prawda tym razem Nvidia zamawia swoje GPU nie u TSMC, a u Samsunga, ale ten przecież też na brak klientów nie narzeka. Co gorsza u AMD nie wygląda to wcale lepiej.



Koncern TSMC, który produkuje dla nich chipy musi dzielić swoje moce między innymi pomiędzy produkcję Ryzenów, Epyców, Radeonów i APU dla nowych konsol. A wszystkie te zamówienia składa u nich tylko jeden klient – AMD właśnie.



