Poniedziałek 23 listopada 2020 Radeon RX 6800XT podkręcony do 2,8 GHz i z nowym rekordem w 3DMark

Autor: Zbyszek | 06:16 Radeon RX 6800XT to bardzo wydajna karta graficzna nawet na zegarach standardowych. Producent pozostawił w niej pewien zapas możliwość taktowania (~2,5 GHz na standardowym chłodzeniu), tym samym czyniąc karty Radeon RX 6800 XT łakomym kąskiem dla overclokerów. Przed weekendem jeden z nich ustanowił nowy rekord w benchmarku 3DMark Fire Strike – 47 932pkt, podkręcając GPU w karcie PowerColor Radeon RX 6800XT RedDevil do 2,65 GHz na standardowym chłodzeniu powietrzem. Wynik ten został właśnie pobity przez innego entuzjastę o nicku Takukou, który używając chłodzenia ciekłym azotem podkręcił nowego Radeona do 2,8 GHz.



We współpracy z procesorem Ryzen 9 5950X podkręconym do 5,6 GHz na wszystkich rdzeniach (również przy chłodzeniu ciekłym azotem) dało to w 3DMark Fire Strike wynik ogólny wynoszący 48 890 punktów, i wynik samej karty na poziomie 61 831 punktów.



Należy spodziewać się, że to dopiero początek zmagań z podkręcaniem nowych Radeonów, a poszczególni overclokerzy już rzucili sobie wyzwanie uzyskania częstotliwości taktowania rdzenia GPU na poziomie 3,0 GHz. To oznacza, że kolejne rekordy w 3DMark Fire Strike nadejdą, zwłaszcza po premierze Radeona RX 6900XT który będzie zbudowany z najlepiej wyselekcjonowanych GPU Navi 21.







