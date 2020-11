Poniedziałek 23 listopada 2020 Pierwsze informacje o kartach Radeon RX 6700 XT i Radeon RX 6700

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:24 Firma AMD kilka dni temu wprowadziła do swojej oferty nowe flagowe karty z serii Radeon RX 6800, oparte o chip Navi 21 z architekturą RDNA 2, nazywany także Big Navi. Producent pracuje też nad następcami dla dotychczasowych Radeonów RX 5700 poprzedniej generacji. Będą to karty Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700, obydwie z mniejszym układem Navi 22 zbudowanym na architekturze RDNA 2. Ma on oferować pełną zgodność z DirectX 12 Ultimate, w tym obsługę RayTracingu, i będzie wyposażony w co najmniej 40 bloków Compute Units (2560 procesorów strumieniowych).



Obydwie karty - Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700 mają otrzymać 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, wspartej przez 96 MB pamięci "Infinity Cache".



Radeon RX 6700XT ma mieć wskaźnik TGP (Total Graphics Power) na poziomie 186-211W, a słabszy Radeon RX 6700 ma poziomie 146-156W. Pierwsza wartość odnosi się prawdopodobnie do domyślnego trybu pracy karty, a druga dla trybu z fabrycznym OC ( tzw. Rage Mode). Oznacza to, że nowe modele będą dużo bardziej efektywne energetycznie niż dotychczasowe Radeony RX 5700, a ich wydajność będzie od nich wyższa dzięki ulepszonej architekturze i wyższym taktowaniom GPU.



Dla porównania wskaźnik TGP modelu RX 5700XT wynosi 225W, a dla zwykłego Radeona RX 5700 to natomiast 180W. Tym samym Radeon RX 6700XT powinien cechować się zużyciem energii na poziomie porównywalnym jak Radeon RX 5700 bez dopisku XT.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.