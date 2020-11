Poniedziałek 23 listopada 2020 RayTracing w Cyberpunk 2077 najpierw tylko dla kart GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt | 06:43 Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, a o nakładzie pracy potrzebnym do jej stworzenia świadczy najlepiej to, że jej premierę przekładano już 4-krotnie. Początkowo gra miała się ukazać w kwietniu, potem przesunięto jej start na wrzesień, następnie listopad i w końcu na 10-tego grudnia. Według zapewnień CD Projekt-u ten termin zostanie dochowany. Firma ma jednak niepomyślną informację dla posiadaczy najnowszych, debiutujących właśnie na rynku kart graficznych Radeon RX seri 6000. Początkowo po premierze Cyberpunk 2077 funkcję śledzenia promieni (Ray Tracing) będzie można uruchomić wyłącznie na kartach GeForce RTX.



Możliwość jej włączenia na kartach Radeon RX 6000 zostanie udostępniona w późniejszym czasie. Ma to wynikać z tego, że CD Projekt posiada najnowsze karty AMD od stosunkowo krótkiego czasu, a implementacja RayTracingu wymaga trochę czasu.



Marcin Momot z CD Projekt dodał, że RayTracing na najnowszych Radeonach zostanie udostępniony w Cyberpunk 2077 tak szybko jak to tylko będzie możliwe.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.