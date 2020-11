Poniedziałek 23 listopada 2020 GeForce RTX 3090 w wersji Kingpin Hybrid od EVGA

Autor: Zbyszek | źródło: EVGA | 06:04 EVGA wprowadza do sprzedaży kartę GeForce RTX 3090 w swojej autorskiej flagowej wersji Kingpin Hybrid. Karta powstała przy współpracy ze znanym overclokerem Kingpin, dzięki czemu powinna przypaść do gustu wszystkim miłośnikom OC. EVGA zastosowała autorską płytkę drukowaną z wydajną sekcją zasilającą i trzema 8-pinowymi wtyczkami zasilającymi. Chłodzeniem zajmuje się hybrydowy system chłodzenia, zbudowany z radiatora ze zintegrowanym blokiem wodnym chłodzącym GPU. Radiator owiewany jest przez wentylator, a ciepło z GPU odprowadza dodatkowa chłodnica z trzema 120mm wentylatorami.



Kartę wyposażono też w wyprowadzone na zewnątrz punkty pomiaru napięć i temperatury, odchylany ekran OLED o rozdzielczości 176x48 pikseli, oraz potrójny BIOS z możliwością wyboru trybu pracy karty za pomocą przełącznika. Dostępne tryby to standardowy, o kiedy taktowania są zgodne z wartościami referencyjnymi (Turbo do 1695 MHz), tryb OC w którym taktowanie Turbo GPU wynosi do 1920 MHz przy TDP 450W, oraz tryb LN2 dedykowany do podkręcania z użyciem ciekłego azotu.



Cena GeForce RTX 3090 EVGA Kingpin Hybrid to 1999 USD.









