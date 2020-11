Poniedziałek 23 listopada 2020 GeForce RTX 3060 Ti: zdjęcia, cena i specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 17:02 Już 2 grudnia na rynek ma trafić najtańsza do tej porty karta graficzna Nvidia z rodziny Ampere. Będzie to GeForce RTX 3060 Ti, który otrzyma ten sam układ graficzny GA104 co RTX 3070 i dokładnie tyle samo pamięci - 8GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 256-bit (przepustowość 448 Gb/s. Zastosowany w tej karcie 8nm chip GA104-200 będzie mieć natomiast zablokowaną część jednostek wykonawczych i tym samym do dyspozycji użytkownika zostaną 4864 rdzenie CUDA, 152 jednostki Tensor i 38 rdzeni RT. Mniejsze będą również częstotliwości taktowania GPU.



Zegar bazowy będzie wynosił 1410 MHz, a zegar Turbo 1665 MHz - w RTX 3070 to odpowiednio: 1500 MHz i 1730 MHz,



Do zasilania GeForce RTX 3060 TI będzie potrzebna pojedyncza, 8-pinowa wtyczka zasilająca, a jej TDP wyniesie 180W, czyli o 40W mniej niż w GeForce RTX 3070, i o 5W więcej niż w GeForce RTX 2070.



Wydajność GeForce RTX 3060 TI ma być porównywalna z GeForce RTX 2080 Super, przy cenie zbliżonej do tej, jaką do tej pory należało zapłacić za GeForce RTX 2060 Super.







