Poniedziałek 23 listopada 2020 Dlaczego i kiedy warto stosować rękawice antystatyczne?

Autor: materiały partnera | 06:21 Każda praca ma w sobie pewne znamiona niebezpieczeństwa – jedna bardziej niż druga. Pewne grupy pracowników są jednak narażone na znacznie większe niebezpieczeństwo od innych. Specyficzne środowisko pracy wymaga specjalnej odzieży ochronnej. Najczęściej, za odzież roboczą ludzie biorą mundur oraz buty – jednak w wielu przypadkach to nie wystarczy i potrzebne są jeszcze inne części garderoby do pracy takie, jak specjalny ochraniacz na głowę, czy też rękawice. Kiedy przydają się rękawice antyelektrostatyczne?





Kiedy wykorzystywane są rękawice antystatyczne? Jakie zadanie ma rękawica antystatyczna? Gdzie można wykorzystywać rękawice ochronne ESD? Jakie są modele rękawic ochronnych? Kiedy wykorzystywane są rękawice antystatyczne? Rękawice robocze ESD, czyli tak zwane rękawice antystatyczne są potrzebne w pracy, w której występuje zagrożenie wybuchami. Tego typu odzież ochronna musi spełniać kryteria, dzięki którym praca będzie bezpieczniejsza i mniejsze będzie prawdopodobieństwo wystąpienia groźnego wypadku. Rękawice ESD muszą spełniać takie same normy, jak inne części odzieży antyelektrostatycznej – czyli PN-EN-12477:2005/A1:2007. Warto wiedzieć, że normy działające w Polsce jasno zalecają, że rękawice powinny swoje właściwości mieć udokumentowane. Jakie zadanie ma rękawica antystatyczna? Rękawice robocze ESD mają za zadanie odprowadzanie ładunków elektrycznych szybko i skuteczne podczas kontaktu rąk i materiału przewodzącego. Warto wiedzieć, że ładunki elektryczne, które w takich momentach są widoczne, tworzą się w ułamku sekundy, przez co nie tylko nie da się szybko na nie zareagować, ale nie da się ich powstrzymać inaczej niż poprzez przeciwdziałanie. Gdzie można wykorzystać rękawice ochronne ESD? Wszelkiego rodzaju rękawice robocze antystatyczne ESD sprawdzą się doskonale chociażby w trakcie napraw i przeglądów komputera stacjonarnego, oraz innych rodzajów sprzętów elektronicznych. Tego typu rękawice doskonale sprawdzą się podczas montażu bardzo małych części, które nie powinny być dotykane za pomocą gołych rąk, bo w innym wypadku może dojść do nieprzyjemnych konsekwencji. Z tymi rękawicami z kolei wykonywanie prac na małych elementach stanie się szybsze i bezpieczniejsze. Jakie są modele rękawic ochronnych? Na rynku można znaleźć naprawdę różnorodne modele rękawic ochronnych. Do wyboru są rękawice ESD Portwest, rękawice ESD Covent Polstar, rękawice ESD Reis oraz rękawice ESD Procera i wiele, wiele innych. Każdy więc z łatwością będzie w stanie dobrać dla siebie taką parę rękawic, która będzie dla niego wygodna i doskonale będzie nadawała się do pracy.



