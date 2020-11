Wtorek 24 listopada 2020 Cyberpunk 2077 - znamy oficjalne wymagania systemowe

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt | 18:55 CD Projekt opublikował oficjalne wymagania techniczne swojej nadchodzącej gry Cyberpunk 2077. Tytuł będzie wymagał 70 GB miejsca na dysku twardym komputera, oraz przynajmniej 8 GB pamięci RAM. Do zagrania w rozdzielczości 1080p przy niskich detalach, potrzebne bedzie posiadanie procesora klasy co najmniej Core i5 3570 lub AMD FX-8310, oraz karty graficznej klasy GeForce GTX 780 lub Radeon RX 470 z minimum 3GB własnej pamięci. Dla wysokiej jakości detali w rozdzielczości 1080p CD Projekt zaleca 12GB pamięci RAM, procesora Core i7-4790 lub Ryzen 3 3200G, oraz karty graficznej klasy GeForce GTX 1060, lub Radeon RX 590 z przynajmniej 6GB własnej pamięci.



Rozdzielczosć 1440p przy jakości ultra ma być grywalna dla posiadaczy karty graficzną co najmniej GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700X, a dla rozdzielczość 2160p zalecane jest posiadanie co najmniej GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 lub Radeon RX 6800 XT.



Na ten moment RayTracing dostępny będzie wyłącznie na kartach Nvidia, spośród których dla rozdzielczości 1080p rekomendoway jest co najmniej GeForce RTX 2060, dla rozdzielczości 1440p karta klasy GeForce RTX 3070, a dla 2160p co najmniej GeForce RTX 3080.







(kliknij, aby powiększyć)



