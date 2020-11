Wtorek 24 listopada 2020 Precision Boost Overdrive 2 - nowa funkcja poprawi wydajność Ryzenów 5000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:20 Pod koniec października swoją oficjalną premierę miały najnowsze desktopowe procesory AMD Ryzen serii 5000, zgodne z podstawką AM4 i oparte o architekturę ZEN 3. Procesory spotkały się z dość ciepłym przyjęciem dzięki bardzo wysokiej wydajności, dobrze oceniono także liczne zmiany wprowadzone w architekturze ZEN 3, które umożliwiły aż 19 procentowy wzrost wskaźnika IPC. Jak się okazuje, AMD przygotowała dla tych procesorów jeszcze jedną funkcję, która nie byłą gotowana na ich premierę. Jest to Precision Boost Overdrive 2 z adaptacyjnym undervoltingiem.



Pierwsza wersja Precision Boost Overdrive (PBO) została przyjęta bardzo dobrze, a dzięki niej każdy posiadacz procesora Ryzen mógł podkręcić go za pomocą kilku kliknięć.



Precision Boost Overdrive 2 ma działać bardziej wyrafinowanie, dzięki zastosowaniu dodatkowej funkcji o nazwie Curve Optimalization odpowiadającej za obniżanie napięcia, czyli undervolting procesora. Nie będzie to jednak przebiegać typowo, bo undervolting za pomocą Precision Boost Overdrive 2 ma być adaptacyjny. Zamiast obniżać napięcie procesora w całym zakresie pracy o identyczną wartość (tak jak undervolting ręczny) - napięcie będzie obniżane minimalnie przy częstotliwosci bliskiej maksymalnej, i obniżanbe o większą wartość przy obciążeniu wszystkich rdzeni.



Funkcja ma korzystać z wbudowanych w CPU sensorów, by z szybkością 1000 zmian na sekundę dobrać najmniejsze stabilne napięcie, jakie jest w danej chwili potrzebne procesorowi.



Zdaniem AMD, w przypadku procesora Ryzen 9 5950X zysk wydajności z zastosowania obniżania napięcia przez Precision Boost Overdrive 2 to 2 procent wyższa wydajność jednowątkowa i 10 procent wyższa wydajność wielowątkowa (w benchmarku Cinebench). Wszystko dzięki temu, że niższe napięcie zmniejsza zużycie energii i temperaturę pracy CPU, pozwaląc algorytmom sterującym na zwiększenie częstotliwosci taktowania ponad normalny poziom.



Nnowa funkcja ma trafić do płyt głównych wraz z aktualizacją firmware AGESA 1180, planowana do wydania w grudniu tego roku.









