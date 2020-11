Wtorek 24 listopada 2020 7004 MHz - nowy rekord taktowania pamięci DDR4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:39 Debiutujące na rynku kilka miesięcy temu procesory Ryzen 4000 (seria Renoir) ze zintgrowanym układem graficznym całkiem dobrze radzą sobie z obsługą pamięci RAM. W odróżnieniu od desktopowych Ryzenów bez zintegrowanego IGP, czyli procesorów serii 3000 (Matisse) i 5000 (Vermeer), Ryzeny serii 4000 składają się z tylko jednego rdzenia krzemowego, dzięki czemu ich kontroler pamięci jest wytwarzany w 7nm procesie litograficznym. Nic więc dziwnego , że dobrze radzą sobie z obsługą pamieci DDR4-4000 i szybszych przy zachowaniu standardowego dzielnika 1:1.



Fakt ten wykorzystują od jakiegoś czasu overlokerzy do bicia kolejnych rekordów taktowania pamięci RAM. Najnowszy z nich to aż 7004.2 MHz (efektywnie).



Rezultat został uzyskany na płycie głownej z chipsetem AMD B550 i procesorem Ryzen 5 4650G Pro. Zastosowane kości pamięci Crucial Ballistix Max DDR4-4000 były chłodzone ciekłym azotem i pracowały z opóźnieniami 22-26-26-46-127-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR).



Warto dodać, że poprzednia bariera czyli 6000 MHz została przełamana we wrześniu 2019 roku, przy zastosowaniu pamięci G.SKILLTrident Z Royal, płyty MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, procesora Intel Core i9-9900K.







