Wtorek 24 listopada 2020 Wybieramy laptop dla ucznia

Autor: materiały partnera | 18:29 Wiele wskazuje na to, że jednym z hitów sprzedaży ostatnich tygodni 2020 roku będą laptopy dla ucznia.

Najbliższe 2 miesiące upłyną pod znakiem edukacji zdalnej. W wielu domach fakt ten może wpłynąć na decyzję o zakupie laptopa dla dziecka. Nawet jeśli w domu jest już jeden komputer, konieczność uczestnictwa w lekcjach online, wykonywanie części zadań domowych na komputerze mogą sprawić, że dodatkowy laptop bardzo się przyda. W poniższym tekście postaramy się podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas jego zakupu.





Za każdym razem planując zakup laptopa należy zadać sobie pytanie – do czego będzie mi on potrzebny? Laptopy, które znajdziemy w sklepach z elektroniką, możemy w dużych skrócie podzielić na te do pracy, do rozrywki, i uniwersalne, które łączą ich cechy. Laptopy do nauki bliższe są modelom uniwersalnym. Najważniejsze cechy

laptopa dla ucznia to nie tylko dobre parametry techniczne, ale lekkość, rozmiary zapewniające mobilność oraz cena. Z całą pewnością, nie warto wybierać najtańszych modeli, tylko dlatego, że laptop ma być pomocą w nauce. Postęp technologiczny jaki dokonuje się obecnie sprawia, że dopłacając 300-400 zł możemy mieć o wiele lepsze urządzenie, które posłuży dziecku przez kilka lat. Bogatą ofertę laptopów znajdziemy m.in. na https://www.neonet.pl/komputery/laptopy.html



Dobra karta graficzna, czyli jaka i dlaczego jest ważna?



Pomimo że laptopy do nauki na ogół nie potrzebują tak zaawansowanej grafiki, jak laptopy do pracy, nie można nie wspomnieć o karcie graficznej, którą każdy laptop musi posiadać. Na co dzień wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kart:

- karta zintegrowana, jest ona rozwiązaniem opartym na połączeniu karty z procesom co do większości zadań wykonywanych na komputerze w zupełności wystarcza. Wśród kart zintegrowanych prym wiodą rozwiązania z podzespołami AMD Ryzen i AMD Vega.

- karta dedykowana, to wyższa jakość grafiki, która przyda się zarówno do płynnego odtwarzania gier czy pracy z grafiką. Jeśli nasze dziecko ma spędzać długie godziny przed ekranem, warto dopłacić nieco do karty dedykowanej. W tej kategorii rynek podzieliły między siebie dwie marki: Nvidia (Geforce) oraz AMD (Radeon).



Co znaczy, że procesor w laptopie powinien być szybki?



Procesor to serce komputera, dlatego przed zakupem należy poświęcić mu chwilę uwagi. Kupując laptopa warto wybierać procesor, który poradzi sobie z najnowszymi programami, ale również z modnymi wśród młodzieży grami. Nie musimy od razu wybierać najsilniejszych wersji typu Intel Core i9. Równie dobrze sprawdzi się wersja Core i7, a nawet Core i5, o ile będzie wsparta minimum 4GB pamięci RAM. W promocjach, jakie sklepy z elektroniką szykują z okazji świąt bez problemu powinniśmy znaleźć modele z 8GB co powinno pozwolić na szybką pracę z wieloma programami równocześnie.



Jaka powinna być pojemność dysku?



Odpowiedź na to pytanie można by ograniczyć do słów – możliwe jak największa. W praktyce większość laptopów wyposażana jest w pamięć 256 GB lub 512 GB co wydaje się wartością w zupełności wystarczającą. W dobie istnienia chmury nie musimy wszystkiego przechowywać na laptopie. Jeśli pomimo tego boimy się, że zabraknie nam pamięci możemy zakupić zewnętrzny dysk HDD o pojemności 1 TB, który kosztuje 150-200 zł. To na co warto zwrócić uwagę w przypadku dysku twardego to to, aby wybierać urządzenia wyposażone w dysk SSD zamiast HDD. Pomimo że SSD ma mniejszą pojemność, zapewnia komputerowi o wiele szybsze uruchomienie oraz płynną pracę.



Ekran – jaki rozmiar i rozdzielczość?



Ekran to element, któremu należy poświęcić szczególną uwagę. Bardzo często jest on ważniejszy niż procesor i dysk twardy, gdyż długie przesiadywanie przed laptopem nie pozostaje bez wpływu na zdrowie, a szczególnie wzrok użytkownika. Tym bardziej że laptopy do nauki wykorzystywane są często przez długie godziny każdego dnia. Wracając do samych parametrów zalecana rozdzielczość to tzw. Full HD (1920x1080 pikseli). W tańszych modelach można wprawdzie spotkać ekrany 1366x768 pikseli, ale lepiej dołożyć do laptopa 200-300 zł i cieszyć się lepszą jakością obrazu. Na temat samej wielkości ekranu zdania się podzielone. Swoich zwolenników mają zarówno modele 15,6 cala, jak i mniejsze 13 i 14-calowe. Plusem tych pierwszych jest większa funkcjonalność np. podczas oglądania filmów czy grania w gry komputerowe. Mniejsze są z kolei bardziej poręczne, łatwiej je zabrać ze sobą. Są sporo lżejsze, co dla dziecka, które często nosi laptopa w plecaku nie pozostaje bez znaczenia. Pozostaje nam jeszcze wybór matrycy. Pomimo że wersja błyszcząca daje lepszą jakość obrazu to wybierając matrycę matową zabezpieczymy się przez efektem odbicia światła co pozwoli na pracę w oświetlonym miejscu bez nadmiernego obciążenia wzroku.



Podsumowując, podczas zakupu laptopa dla ucznia należy kierować się tymi samymi kryteriami co przy każdym innym laptopie. Model dla ucznia nie powinien być w żadnym razie najtańszą z dostępnych na rynku wersji, ale nie musi być również topowym modelem za kilka tysięcy złotych. Kiedy nauka zdalna w szkołach ulegnie zakończeniu laptop można będzie z powodzeniem wykorzystywać do wielu innych celów. Zbliżający się koniec roku to świetna okazja do zakupów w rozsądnych cenach. Warto już dziś obserwować strony internetowe czołowych marketów z elektroniką. Bez wątpienia laptopy dla ucznia będą hitem sprzedaży najbliższych tygodni.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.