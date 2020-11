Czwartek 26 listopada 2020 Yeedi K650 - nowy model robota sprzątającego

Autor: Redakcja | 16:26 Yeedi K650 jest wystarczająco mocny, aby sprzątać po zwierzętach i dzieciach, a jednocześnie wystarczająco cichy, aby można go było używać podczas połączeń Zoom w trybie cichym. Wygodną opcją jest sterowanie za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Yeedi (www.yeedi.com), marka robotów sprzątających, dostawcą inteligentnej technologii czyszczenia podłóg dla produktywnych ludzi, ogłosiła niedawno wprowadzenie na rynek swojego najnowszego produktu, yeedi K650, zaprojektowanego specjalnie dla rodziców i osób pracujących z domu.



Ponieważ coraz więcej ludzi mieszka, uczy się i pracuje w domu - a czystość jest głównym problemem podczas pandemii - każdy potrzebuje bezproblemowego rozwiązania, które umożliwi częstsze sprzątanie. To, co odróżnia Yeedi K650 od innych odkurzaczy automatycznych, to wyjątkowe połączenie mocy odkurzania wygody i przystępnej ceny.



Moc odkurzania

Dzięki 3 regulowanym ustawieniom ssania do 2000 Pa, Yeedi K650 usuwa nawet najbardziej uporczywy brud i radykalnie redukuje alergeny i sierść zwierząt. Jego wysokowydajny filtr zatrzymuje i zatrzymuje 99% bakterii i kurzu o wielkości zaledwie 6 mikronów, a nieplącząca się silikonowa szczotka główna eliminuje potrzebę czyszczenia z zaplątanych włosów i sierści zwierząt.







Wygoda

Przy 56 dB w trybie cichym Yeedi K650 nie jest głośniejszy niż kuchenka mikrofalowa. Oznacza to, że nie wystraszy zwierząt domowych ani małych dzieci ani nie obudzi dziecka - a nawet może być używany podczas połączeń Zoom. Yeedi K650 ma również pojemnik na śmieci o największej w branży pojemności 800 ml, który pomieści więcej na jedno czyszczenie i zmniejszy częstotliwość opróżniania. Zupełnie nowa aplikacja mobilna yeedi umożliwia planowanie typu „ustaw i zapomnij”, dzięki czemu yeedi automatycznie czyści codziennie na czas, a następnie dokuje ładowania.



Przystępność

Yeedi K650 oferuje wielofunkcyjne możliwości w cenie dostępnej praktycznie dla każdego portfela. W porównaniu z innymi produktami w swojej klasie, yeedi K650 wyróżnia się większą pojemnością pojemnika na kurz, specjalną konstrukcja dla włosów i sierści zwierząt, kontrolą aplikacji z integracją inteligentnego domu oraz paskami magnetycznymi do czyszczenia wyznaczonych obszarów.





Produkty Yeedi mają średnio 4,5-gwiazdkową ocenę na Amazon. Klienci mogą skorzystać z rocznej ograniczonej gwarancji i 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy na wszystkie produkty.



Yeedi K650 kosztuje 970 zł i jest już dostępny w sprzedaży na Aliexpress z dostawą w ciągu 3 dni.



W okresie Black Friday, do 28 listopada można skorzystać z 45% zniżki i kupić yeedi 650 już za 530 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.yeedi.com/us/k650 oraz na Aliexpress



