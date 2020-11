Czwartek 26 listopada 2020 GeForce RTX 3060 Ti przetestowany w 3D Marku

Autor: Zbyszek | 16:31 W przyszłym tygodniu odbędzie się premiera GeForce RTX 3060 Ti, czyli najtańszej do tej porty karty graficznej Nvidia z rodziny Ampere. Nowy model ma kosztować 399 USD, i według Nvidia zaoferuje wydajność dotychczasowego GeForce RTX 2080 Super w cenie porównywalnej do GeForce RTX 2060 Super. GeForce RTX 3060 Ti otrzyma ten sam 8nm układ graficzny GA104 co RTX 3070 i dokładnie tyle samo pamięci - 8GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 256-bit (przepustowość 448 Gb/s). Zastosowany w tej karcie chip będzie mieć natomiast zablokowaną część jednostek wykonawczych i tym samym do dyspozycji użytkownika zostaną 4864 rdzenie CUDA, 152 jednostki Tensor i 38 rdzeni RT.



Nieco mniejsze będą również częstotliwości taktowania GPU (Turbo 1665 MHz, zamiast 1730 MHz jak w RTX 3070) oraz wskaźnik TDP - 180W zamiast 220W.



W sieci właśnie pojawiły się wyniki uzyskane przez GeForce RTX 3060 Ti w 3DMark TimeSpy i 3DMark FireStrike. W pierwszym z nich nowy GeForce uzyskuje wynik 12175 punktów, osiągając 80,82 FPS w teście GT1, i 68,71 FPS w teście GT2. To kilkanaście procent mniej od GeForce RTX 3070 i minimalne więcej niż zdobywa GeForce RTX 2080 Super.



Z kolei w 3DMark FireStrike wynik GeForce RTX 3060 Ti to 30706 punktów (146,05 FPS w teście GT1 i 122 FPS w teście GT2). Te wyniki również są kilkanaście procent niższe niz uzyskiwane przez GeForce RTX 3070 i zbliżone od osiągów GeForce RTX 2080 Super.



Niestety nie jest znana platforma sprzętowa (procesor, pamięć) na jakiej wykonano te testy.







