Czwartek 26 listopada 2020 AMD udostępni funkcję Smart Access Memory na starszych płytach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:14 (2) Wraz z prezentacją swoich najnowszych kart graficznych Radeon RX serii 6000 firma AMD zaprezentowała też nowe rozwiązanie o nazwie Smart Access Memory (SMA). Dzięki niemu procesory Ryzen mają bezpośredni dostęp do pamięci karty graficznej, co przyspiesza wymianę danych między CPU i GPU powodując kilkuprocentowy wzrost liczby generowanych klatek na sekundę. Oczywiście rozwiązanie musi być też obsługiwane przez samą grę, dlatego obecnie nie wszystkie tytuły potrafią czerpać korzyści z SMA, ale należy oczekiwać że liczba kompatybilnych gier będzie wzrastać.



AMD także chce popularyzować rozwiązanie Smart Access Memory, dlatego jego obsługa zostanie dodana w płytach głównych z chipsetami serii 400, a więc X470 i B450. Stanie się to wraz z udostępnieniem dla tych płyt nowej wersji AGESA v2 1.1.0.0,



Oczywiście do skorzystania ze Smart Access Memory konieczne będzie posiadanie procesora Ryzen serii 5000 i karty graficznej z architekturą RDNA 2 - np. Radeon RX 6800 XT.







K O M E N T A R Z E

Zaraz, zaraz... (autor: OSTVegeta | data: 26/11/20 | godz.: 17:11 )

to nie będzie wymagać to PCIe 4.0?



Tylko które dokładnie Agesa (autor: Kenjiro | data: 26/11/20 | godz.: 17:39 )

Bo już są beta BIOSy z Agesa 1.1.8.0 dla np. Asus Prime Pro x470.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.