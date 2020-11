Czwartek 26 listopada 2020 Płyta ASRock ROMED4ID-2T: 64 rdzenie w Mini-ITX

Autor: Zbyszek | źródło: ASRock | 16:56 Firma ASRock wprowadziła do sprzedaży nietypową płytę główną. Model ASRock ROMED4ID-2T to niewielka płyta o rozmiarach Deep Mini-ITX, czyli tradycyjny Mini-ITX o nieco zwiększonej długości. Płyta posiada gniazdo LGA SP3 i umożliwia zainstalowane procesorów AMD EPYC do modeli 64-rdzeniowych włącznie. Na jej laminacie umieszczono też pojedyncze złącze M2-2280 działające w protokole PCIe Gen 4.0, gniazdo PCI-Express 4.0 x16 i cztery banki na pamięci DDR4 ECC (R-DIMM, LR-DIMM i NV-DIMM o pojemności do 256 GB na DIMM). Poza tym, płyta umożliwia podłączenie do 16 urządzeń SATA III i jednego urządzenia M.2 lub 4 SATA za pośrednictwem portów Slim Line i M2U2-HD.



Na tylnym panelu mieszczono z kolei dwa porty USB 3.2 Gen 1, wyjście VGA, złącze RJ45 10-gigabit Ethernet oraz drugi port RJ45 IPMI LAN.



Wbrew pozorom nie jest to produkt dla użytkowników domowych, lecz płyta główna dedykowana dla budowy niewielkich serwerów.







