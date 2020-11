Piątek 27 listopada 2020 Ryzen 7 5800U z seii Cezanne przetestowany w GeekBench5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:19 (1) Do bazy danych GeekBencha 5 trafiły wyniki wydajności nowego nadchodzącego mobilnego procesora AMD Ryzen 7 5800U z serii APU Cezanne. Jest to 8 rdzeniowy i 16 wątkowy procesor oparty o najnowszą architekturę ZEN3. Chip posiada 16 MB pamięci podręcznej L3 i jest taktowany zegarem Turbo do 4,45 GHz, co pozwoliło mu uzyskać wynik jednowątkowy wynoszący 1421 punktów. To prawie 30 procent więcej niż uzyskuje Ryzen 7 4800U z dotychczasowej generacji (ZEN 2). Jest to też wynik bardzo bliski temu, jaki osiąga flagowy mobilny Core i7-1185g7 Intela z serii Tiger Lake-U (turbo do 4,8 GHz).



Tym samym APU Cezanne powinny zniwelować różnicę wydajności jednowątkowej jaką nad dotychczasowymi Ryzenami serii 4000 posiadają dostępne od października mobilne procesory Intela z serii Tiger Lake-U.









Kiedy premiera (autor: piwo1 | data: 27/11/20 | godz.: 16:41 )

5800g dla desktopow?



