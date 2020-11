Piątek 27 listopada 2020 Nowy cennik i zasady certyfikacji zasilaczy przez 80 Plus

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 15:14 Plug Load Solutions to organizacja opracowująca standardy efektywności energetycznej oraz metodyki testów energooszczędności dla urządzeń komputerowych (ENERGY STAR) i zasilaczy (80 Plus). Niestety, jak donosi Igors Lab, najnowsze posunięcie tej organizacji może przyczynić się do wzrostu cen zasilaczy komputerowych, zwłaszcza tych najtańszych. Wszystko przez znaczący wzrost opłat licencyjnych pobieranych przez Plug Load Solutions za przetestowanie zasilacza i przypisanie mu odpowiedniej kategorii efektywności energetycznej.



Dotychczas producenci mieli odprowadzać jednorazową opłatę licencyjną za przetestowanie i certyfikację zasilaczy z tej samej serii o różnej mocy. Np Corsair HX 750W i HX 850W, będące zasilaczami o takich samych właściwościach, bliźniaczej konstrukcji, ale o różnej mocy, były do tej pory traktowane jako wspólna seria i była od nich pobierana pojedyncza opłata za przetestowanie zasilacza i przypisanie mu odpowiedniej kategorii efektywności energetycznej.



Nowe zasady narzucone przez Plug Load Solutions od 2021 roku znoszą taką możliwość - teraz poszczególne modele z danej serii różniące się od siebie tylko mocą będą musiały być testowane i certyfikowane oddzielnie.



Dodatkowo aż trzykrotnie wzrasta cena za przetestowanie zasilacza i przypisanie mu odpowiedniej kategorii efektywności energetycznej.



To nie wszystko, bo zasilacze produkowane na zamówienie będą musiały przechodzić certyfikację dwukrotnie - sprzedawca zasilacza będzie musiał ponosić opłaty licencyjne za zasilacz pochodzący od producenta OEM, który został już wcześniej certyfikowany przez 80 Plus. To oznacza, że firmy zamawiające produkcję swoich zasilaczy u takich wytwórców jak. np. CWT, Seasonic, HEC i Fortron, poniosą ponownie koszt ich certyfikacji w 80 Plus.



Zdaniem Igors Lab to spowoduje wzrost cen zasilaczy komputerowych. Niestety największy wzrost ma dotyczyć zwłaszcza tych najtańszych zasilaczy, które w dużej mierze są wytarzane przez wytwórców OEM na zamówienie danej firmy. To właśnie tam powstają najtańsze serie, takie jak np. Corsair VS.



