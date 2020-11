Piątek 27 listopada 2020 ASRock Mars - nowy mini PC z procesorami Ryzen 4000U

Autor: Zbyszek | źródło: ASRokc | 15:32 ASRock wprowadził do sprzedaży ciekawy miniaturowy komputer. Model ASRock Mars ma kompaktową obudowę o grubości zaledwie 26mm i objętości 0,7 litra, w której wnętrzu znajdują się bardzo wydajne (jak na ten rozmiar) komponenty. Zastosowane procesory to mobilne Ryzeny serii 4000, spośród których w zależności od ceny użytkownik może wybrać Ryzen 3 4300U (4C/4T, do 3,7 GHz), Ryzen 5 4500U (6C/6T, do 4,0 GHz), Ryzen 5 4600U (6C/12T, do 4,0 GHz), Ryzen 7 4700U (8C/8T, do 4,1 GHz) lub Ryzen 7 4800U (8C/16T do 4,2 GHz). Procesory współpracują z dyskiem SSD Nvme i do 64 GB pamięci DDR4-3200.



Na obudowie udostępniono 4 porty USB 3.2 Typu A, jeden USB 3.2 Typu C, dwa USB 2.0, wyjścia HDMi i D-Sub, port RJ45 i czytnik kart pamięci. Uzupełnieniem całości jest też wbudowana karta WiFi Intel AX200 WiFi 6, natomiast za obsługę dźwięku odpowiada Realtek ALC233-VB2. Do zasilania przewidziano zewnętrzny zasilacz o mocy 65W (taki, jak do laptopów).



Listę dystrybutorów i sprzedawców można znaleźć na oficjalnej stronie produktu w witrynie ASRock.com tutaj link







