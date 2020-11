Piątek 27 listopada 2020 TSMC kończy budowę nowej fabryki dla litografii 3nm

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 15:48 Firma TSMC zajmująca się produkcją układów scalonych na zamówienie, poinformowała o zakończeniu budowy swojej najnowszej fabryki. Zakład zlokalizowany jest w parku technicznym na przedmieściach miasta Tainan na Tajwanie, i będzie przeznaczony do produkcji układów scalonych w procesie litograficznym 3nm. Zakończenie prac budowlanych oznacza, ze teraz producent może przystąpić do kompletowania linii produkcyjnych i osprzętu. Całość inwestycji (fabryka wraz z kompletnym wyposażeniem) ma kosztować około 19,5 miliarda dolarów.



TSMC obecnie szacuje, że masowa produkcja 3nm chipów w tym zakładzie zostanie uruchomiona za 2 lata, w drugiej połowie 2022 roku. Początkowo moce produkcyjne mają wynosić 55 tysięcy 300mm wafli na miesiąc, a docelowa wydajność fabryki to 100 tysięcy wafli miesięcznie.



Druga z nowych fabryk TSMC dla 3nm powstaje na terenie parku technologicznego w Hsinchu - w jej przypadku prace budowlane mają zostać zakończone w 2021 roku. Zdaniem TSMC, nowy 3nm proces litograficzny będzie gotowy do masowej produkcji o rok wcześniej, niż zakładały pierwotnie plany firmy.



Nietrudno przewidywać, że jednym z pierwszych odbiorców 3nm chipów będzie Apple, jak również, że cena 3nm układów scalonych może być początkowo bardzo wysoka, biorąc po uwagę horrendalny koszt opracowania tej litografii i budowy dedykowanych dla niej fabryk.







