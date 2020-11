Poniedziałek 30 listopada 2020 GPU-Z v2.36.0 dostępny do pobrania

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Tech Power Up udostępnił nową wersję tworzonego przez nich narzędzia diagnostycznego GPU-Z. Wydanie numer 2.36.0 wprowadza miedzy innymi wsparcie dla kart AMD Radeon RX 6800 XT i RX 6800 wraz z możliwością ekstrakcji BIOSu z kart graficznych opartych o architekturę RDNA2. Dodano też obsługę nowych kart NVIDIA z rodziny GeForce RTX 3060 Ti, GeForce MX 450, Quadro RTX 6000 Mobile, Intelowskich Xe MAX, Xe Pod, Xe SG-18M oraz ich pochodnych, a także AMD Radeon Pro VII, HD 8550D i Barco MXRT 5600. Kolejną nowością na liście jest implementacja obsługi czujników EVGA iCX montowanych między innymi w kartach graficznych RTX z serii 30x0 oraz dodanie wsparcia dla nowych modeli kart od XFX.



Do tego poprawiono szereg mniejszych błędów i nieścisłości, w tym: zły odczyt temperatury dla procesorów AMD z rdzeniami Zen 3, ilość wyświetlanych ROPów na kartach graficznych z serii Radeon RX 6800, błędną informację o ilości pamięci vRAM na niektórych kartach z chipami NVIDIA i taktowaniu GPU, gdy nie zostały zainstalowane sterowniki, a także usunięto błąd powodujący BSOD z włączoną funkcją Windows Code Integrity.





Nową wersję GPU-Z pobierzecie TUTAJ.



