Poniedziałek 30 listopada 2020 Apple szykuje mocniejszego M1X z 12-rdzeniami ARM

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:45 8-rdzeniowy M1 montowany w nowych Macbookach i Macu Mini to bez wątpienia bardzo udany chip. Apple uzyskało imponującą wydajność biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z układem na bazie architektury ARM o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Mimo wszystko jeden udany to wciąż za mało. Nie ważne jak dobry by nie był. Zwłaszcza, jeśli mówimy o TOPowych modelach laptopów. Dlatego też Apple pracuje w pocie czoła nad kolejnym układem SoC o kodowej nazwie M1X, który miałby trafić do przyszłorocznego MacBooka Pro 16. Jeśli wierzyć przeciekom, to nowy procesor będzie jednostką 12-rdzeniową, z czego 8-rdzeni to wysokowydajne Firestorm, a 4 kolejne to mniej wydajne Icestorm.



Te pierwsze mają 192/128KB pamięci L1 na instrukcje i dane, a ich mniejsi bracia otrzymali odpowiednio 128/64KB cache pierwszego poziomu. W M1 rdzenie Firestorm mają też do dyspozycji 12MB współdzielonej pamięci L2 (na 4 rdzenie), a Icestorm dysponują 4MB L2. Do tego dochodzi jeszcze kontroler pamięci LPDDR4X SDRAM, kilka koprocesorów, na czele z NPU oraz oczywiście 8-rdzeniowy GPU od Apple. Całość jest wytwarzana w litografii 5nm.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.